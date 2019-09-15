Sunday's Games

NFL

Dallas 31 Washington 21

Detroit 13 L.A. Chargers 10

San Francisco 41 Cincinnati 17

Houston 13 Jacksonville 12

Indianapolis 19 Tennessee 17

Baltimore 23 Arizona 17

New England 43 Miami 0

Buffalo 28 N.Y. Giants 14

Seattle 28 Pittsburgh 26

Green Bay 21 Minnesota 16

Kansas City 28 Oakland 10

Chicago 16 Denver 14

L.A. Rams 27 New Orleans 9

Atlanta 24 Philadelphia 20

---

MLB

American League

Toronto 6 N.Y. Yankees 4

Cleveland 7 Minnesota 5

Baltimore 8 Detroit 2

Houston 12 Kansas City 3

Oakland 6 Texas 1

L.A. Angels 6 Tampa Bay 4

Seattle 11 Chicago White Sox 10

National League

Washington 7 Atlanta 0

Milwaukee 7 St. Louis 6

Chicago Cubs 16 Pittsburgh 6

Colorado 10 San Diego 5

San Francisco 2 Miami 1

Cincinnati 3 Arizona 1

L.A. Dodgers 3 N.Y. Mets 2

Interleague

Boston 6 Philadelphia 3

---

MLS

D.C. United 1 Portland 0

Toronto FC 3 Colorado 2

Minnesota 3 Real Salt Lake 1

Seattle 4 New York 2

---

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