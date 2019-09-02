Sunday's Games
CFL
Saskatchewan 19 Winnipeg 17
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MLB
American League
Houston 2 Toronto 0
Tampa Bay 8 Cleveland 2
Minnesota 8 Detroit 3
N.Y. Yankees 5 Oakland 4
Kansas City 6 Baltimore 4
Seattle 11 Texas 3
Boston 4 L.A. Angels 3
National League
St. Louis 4 Cincinnati 3 (1st game)
Washington 9 Miami 3
Milwaukee 4 Chicago Cubs 0
Pittsburgh 6 Colorado 2
San Diego 8 San Francisco 4
L.A. Dodgers 4 Arizona 3 (11 innings)
Cincinnati 5 St. Louis 3 (2nd game)
Philadelphia 5 N.Y. Mets 2
Interleague
Atlanta 5 Chicago White Sox 3
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MLS
Seattle 4 L.A. Galaxy 3
Minnesota 2 Los Angeles FC 0
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