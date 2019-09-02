Sunday's Games

CFL

Saskatchewan 19 Winnipeg 17

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MLB

American League

Houston 2 Toronto 0

Tampa Bay 8 Cleveland 2

Minnesota 8 Detroit 3

N.Y. Yankees 5 Oakland 4

Kansas City 6 Baltimore 4

Seattle 11 Texas 3

Boston 4 L.A. Angels 3

National League

St. Louis 4 Cincinnati 3 (1st game)

Washington 9 Miami 3

Milwaukee 4 Chicago Cubs 0

Pittsburgh 6 Colorado 2

San Diego 8 San Francisco 4

L.A. Dodgers 4 Arizona 3 (11 innings)

Cincinnati 5 St. Louis 3 (2nd game)

Philadelphia 5 N.Y. Mets 2

Interleague

Atlanta 5 Chicago White Sox 3

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MLS

Seattle 4 L.A. Galaxy 3

Minnesota 2 Los Angeles FC 0

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