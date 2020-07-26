Saturday's Games
MLB
American League
Baltimore 7 Boston 2
Chicago White Sox 10 Minnesota 3
Tampa Bay 4 Toronto 1
L.A. Angels 4 Oakland 1
Houston 7 Seattle 2
Kansas City 3 Cleveland 2 (10 innings)
National League
Milwaukee 8 Chicago Cubs 3
St. Louis 9 Pittsburgh 1
Philadelphia 7 Miami 1
San Francisco 5 L.A. Dodgers 4
Atlanta 5 N.Y. Mets 3 (10 innings)
San Diego 5 Arizona 1
Interleague
Colorado 3 Texas 2
Detroit 6 Cincinnati 4
Washington 9 N.Y. Yankees 2
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MLS
Orlando City SC 1 Montreal 0
Philadelphia 1 New England 0
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NBA Pre-season
L.A. Lakers 119Orlando 112
Milwaukee 131 Sacramento 123
Utah 101 Miami 99
Brooklyn 124 San Antonio 119
L.A. Clippers 105 Washington 100
New Orleans 119 Denver 104
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