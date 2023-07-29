SATURDAY'S SCOREBOARD

WOMEN'S WORLD CUP

Preliminary Round

Sweden 5 Italy 0

France 2 Brazil 1

Jamaica 1 Panama 0

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CFL

Toronto 31 Saskatchewan 13

B.C. 27 Edmonton 0

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MLB

American League

Toronto 6 L.A. Angels 1

N.Y. Yankees 8 Baltimore 3

Houston 17 Tampa Bay 4

Chicago White Sox 7 Cleveland 2

Kansas City 10 Minnesota 7

National League

Pittsburgh 7 Philadelphia 6

Atlanta 11 Milwaukee 5

Washington 11 N.Y. Mets 6

Chicago Cubs 5 St. Louis 1

L.A. Dodgers 3 Cincinnati 2

Interleague

Detroit 5 Miami 0

San Francisco 3 Boston 2

Oakland 11 Colorado 3

Arizona 4 Seattle 3

San Diego 4 Texas 0

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MLS/Liga MX Leagues Cup

Cruz Azul 1 Atlanta 1

(Cruz Azul wins 5-4 on penalties)

Orlando 3 Santos Laguna 2

Charlotte 4 Necaxa 1

Juarez 3 Austin 1

Pumas UNAM 3 D.C. United 0

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