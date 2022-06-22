Tuesday's Scoreboard

MEMORIAL CUP

Round-Robin

(At Saint John, N.B.)

Shawinigan 4 Edmonton 3

MLB

AMERICAN LEAGUE

Boston 5 Detroit 4

Tampa Bay 5 N.Y. Yankees 4

Cleveland 6 Minnesota 5 (11 innings)

Chicago White Sox 7 Toronto 6 (12 innings)

Kansas City 12 L.A. Angels 11 (11 innings)

Seattle 8 Oakland 2

NATIONAL LEAGUE

Colorado (Feltner 1-2) at Miami (Castano 0-1), 6:40 p.m.

L.A. Dodgers 8 Cincinnati 2

Pittsburgh 7 Chicago Cubs 1

San Francisco 12 Atlanta 10

St. Louis 6 Milwaukee 2

San Diego 3 Arizona 2 (11 innings)

INTERLEAGUE

Washington 3 Baltimore 0

Texas 7 Philadelphia 0

Houston 8 N.Y. Mets 2

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