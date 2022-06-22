Tuesday's Scoreboard
MEMORIAL CUP
Round-Robin
(At Saint John, N.B.)
Shawinigan 4 Edmonton 3
MLB
AMERICAN LEAGUE
Boston 5 Detroit 4
Tampa Bay 5 N.Y. Yankees 4
Cleveland 6 Minnesota 5 (11 innings)
Chicago White Sox 7 Toronto 6 (12 innings)
Kansas City 12 L.A. Angels 11 (11 innings)
Seattle 8 Oakland 2
NATIONAL LEAGUE
Colorado (Feltner 1-2) at Miami (Castano 0-1), 6:40 p.m.
L.A. Dodgers 8 Cincinnati 2
Pittsburgh 7 Chicago Cubs 1
San Francisco 12 Atlanta 10
St. Louis 6 Milwaukee 2
San Diego 3 Arizona 2 (11 innings)
INTERLEAGUE
Washington 3 Baltimore 0
Texas 7 Philadelphia 0
Houston 8 N.Y. Mets 2
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.